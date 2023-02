Togo: une campagne d'information sur la déclaration de biens et avoirs pour les élus

Le président togolais Faure Gnassingbé doit se soumettre, lui aussi, à la la déclaration de biens et avoirs. AFP - LUDOVIC MARIN

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement togolais a lancé la semaine dernière une campagne pour informer sur la déclaration des biens et avoirs. Cette disposition, prévue dans une loi votée en 2020 et modifiée en 2021, prévoit que les hautes personnalités et fonctionnaires de l'État déclarent chaque année leurs biens meubles et immeubles au médiateur de la République. Une façon de promouvoir la bonne gouvernance pour les autorités. Mais les organisations de veille citoyenne évoquent des annonces politiques.