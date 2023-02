Tunisie: «Commémor’action», hommage aux morts sur les routes migratoires

Le 6 février est la date choisie par plusieurs associations de la société civile pour commémorer les morts sur les routes migratoires. «Commémor’action» c’est ainsi qu’elles ont baptisé cette journée. Cette journée a été suivie en Tunisie ce week-end.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

Ce rendez-vous a été lancé suite au drame dit de Tarajal en 2014. Ce jour-là, le 6 février 2014, un groupe de 200 personnes tente de franchir, depuis le Maroc, la frontière vers l’Espagne. Quatorze sont morts noyés. La Guardia Civil espagnole avait alors utilisé des balles en caoutchouc ainsi que des fumigènes pour ralentir et empêcher leur avancée.

La Tunisie est un des pays où le nombre de départs clandestins vers l’Europe ne cesse d’augmenter avec, là aussi, son lot de morts et de disparus.

Aussi, devant le théâtre municipal de Tunis, elles sont venues exprimer leur détresse. À tour de rôle, plusieurs femmes prennent la parole. Des mères, des sœurs arborent des photos d’un frère ou d’un fils disparu en Méditerranée. « Comme beaucoup d’autres, je suis une mère parmi d’autres qui n’a plus de nouvelles de son fils. Ici, il y a des mères qui sont dans cette situation depuis 2007, 2008, 2011, 2012 et ça continue. On lance un appel et on espère que le président nous entendra. Si nos enfants sont vivants, qu’ils reviennent. S’ils sont morts, ramenez les corps, qu’on les enterre et que l’on puisse enfin faire notre deuil. »

580 Tunisiens disparus en Méditerranée en 2022

La Tunisie traverse une crise politique et économique aiguë. Alors que les départs illégaux vers l’Italie ont augmenté de 12% en 2022, la Tunisie serait sous pression de l’Union européenne pour réduire ces flux. C’est ce que soutient Romdhane Ben Amor du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

« La marine tunisienne fait office de garde-frontières de l’Europe. Nous la soupçonnons d’être impliquée dans plusieurs naufrages d’embarcations de migrants. Les interceptions peuvent être extrêmement violentes et déboucher sur des catastrophes. Il arrive aussi que la marine tunisienne ne porte pas ou tarde à porter secours à des embarcations à la dérive », assure Romdhane Ben Amor, en charge de la communication du FTDES.

Selon Romdhane Ben Amor, ce sont 580 Tunisiens qui ont disparu en Méditerranée l’an dernier.

