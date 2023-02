Togo: le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid révèle des anomalies de gestion

À quoi ont servi les fonds mobilisés pour la riposte contre la pandémie au Covid-19 ? Depuis le 26 janvier, le rapport se trouve sur le site de l’institution et fait l’objet de commentaires sur les réseaux sociaux.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Le rapport révèle que des marchés ont été attribués sans cadre. Au ministère du Commerce par exemple, 31,5 tonnes de riz ont été commandés pour plus de 8 milliards et demi de francs CFA sans commande explicite. Pas non plus de document justifiant l’engagement de l’État dans le processus d’acquisition du riz.

Idem au ministère de l’Agriculture, des commandes d’engrais établies gré à gré d’une valeur de 4,5 milliards sans mise en concurrence comme le prévoit la loi. Des hôtels et auberges réquisitionnés par des préfets à la place du ministère du Tourisme, parfois oralement, des virements effectués sur des comptes bancaires personnels, soit des promoteurs d’hôtels membres du comité local de gestion de la riposte, soit sur le compte de gérants d’hôtels ou encore sur des comptes bancaires de structure commerciale n’ayant aucun lien avec l’hôtel.

Le ministère de l’Économie numérique a pour sa part géré 13 milliards de francs CFA destinés aux plus démunis. Togocom et Moov Africa devaient transférer l’enveloppe mais près de 800 millions de francs CFA n’ont pas été dépensés et ni le ministère de l’Économie numérique, ni les sociétés de téléphonies n’ont daigné répondre aux sollicitations de la Cour des comptes.

