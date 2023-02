Énergies fossiles: les projets de TotalEnergies en Afrique du Sud dénoncés par des ONG

TotalEnergies présente ce 8 février des résultats financiers qui s’annoncent spectaculaires, grâce notamment à ces projets pétroliers et gaziers. La major, qui estime des investissements nécessaires au moins jusqu’à 2035, se positionne sur de nouveaux projets, comme en Afrique du Sud, où elle a demandé une licence de production pour exploiter deux champs gaziers au large de la côte. Des ONG, en tête desquelles on retrouve l'organisation pour la protection des océans Bloom, se mobilisent contre.

Publicité Lire la suite

Cinq lauréates du prix Goldman, surnommé le Nobel vert, ont consulté 78 banques, assureurs et financiers en novembre 2022 sur leur positionnement quant au nouveau projet d’extraction d’énergie fossile de TotalEnergies en Afrique du Sud. Elles viennent de rendre publiques les réponses reçues.

Lucie Pinson est la directrice de Reclaim Finance, spécialiste du financement des énergies fossiles et des campagnes de désinvestissement. Elle fait le bilan de l’appel :

« Le constat est assez amer, puisque sur 78 acteurs financiers contactés, 65 n’ont tout simplement pas daigné répondre à notre courrier. Il y en a 12 autres sur les 25 qui ont répondu, mais ils se sont contentés d'accuser réception ou d'évoquer la confidentialité pour éluder la question qui leur était adressée. Donc, globalement, on n’a que quatre acteurs financiers et assureurs qui se sont engagés à ne pas soutenir explicitement les projets en Afrique du Sud. Et neuf autres acteurs financiers ont tout simplement renvoyé vers leur politique RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), leur politique climat, leur politique énergie. »

Une prise de position très modeste, et ce, malgré l’engagement de la plupart de ces acteurs financiers en matière climatique, notamment dans le cadre de l’Alliance bancaire Net-Zero, regrette Lucie Pinson.

The "5 Goldman Environmental Prize Winners denounce #TotalEnergies’ endless expansion in Africa" conference at the @Europarl_EN with @Lucie_Pinson_, @ClaireNouvian, @makomaphil, Heffa Schücking & Liziwe McDaid has just started! 🏁 pic.twitter.com/R57OvNyoJ8 — Reclaim Finance (@ReclaimFinance) February 7, 2023

► À lire aussi : L'ONG Bloom dénonce le projet d'exploitation gazière de TotalEnergies au large de l'Afrique du Sud

Liziwe McDaid, de l’organisation sud-africaine Green Connection, a fait le déplacement avec plusieurs acteurs environnementaux et de la pêche, afin d’alerter les leaders européens sur le sujet :

« Il y a encore beaucoup à faire… Si vous êtes réellement sérieux dans la lutte contre le changement climatique, alors vous devez regarder où vous placez votre argent. Et vous devriez l’investir dans les énergies renouvelables et dans des projets qui bénéficient à la planète. Et ne pas soutenir ceux qui vous donneront beaucoup de profits cupides et qui causent en réalité plus de dégâts et de destructions. »

Ces leaders environnementaux sont allés plaider à Bruxelles. Ils soutiennent également l’appel de députés européens à légiférer, afin d’interdire à toutes les institutions financières de soutenir de nouveaux projets d’énergie fossiles.

Par ailleurs, des ONG mènent également un plaidoyer similaire contre les soutiens financiers du projet de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie. Une plainte a été déposée mardi 7 février auprès du gouvernement américain contre la compagnie d’assurance Marsh. Selon les ONG, Marsh aurait violé les directives internationales pour une conduite responsable des affaires en servant de courtier d'assurance pour le projet de pipeline EACOP.

► À lire aussi : Une centaine d'élus européens demandent l'interdiction de nouveaux projets fossiles

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne