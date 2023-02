Léopold Sédar Senghor et les arts à l’honneur au musée du Quai Branly

Détail de l’affiche de l'exposition « Senghor et les Arts. Réinventer l'universel », du 7 février au 19 novembre 2023 au musée du quai Branly-Jacques Chirac. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, DA / g6 design

Texte par : José Marinho

Avec sa nouvelle exposition « Senghor et les arts. Réinventer l’universel », le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris revient sur l'héritage laissé par le poète et le premier président du Sénégal après son indépendance en 1960. Documents inédits, affiches d'époque, livres, dessins et autres œuvres d'art, dressent le portrait de ce grand défenseur de la culture noire.