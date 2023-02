Le mandat du bureau onusien des droits de l'Homme en Ouganda non renouvelé

Une affiche des Nations unies dans une rue de Kampala, en Ouganda. AP - SAYYID AZIM

Le pouvoir ougandais demande la fermeture du bureau du Haut-Commissariat des droits de l’Homme (HCDH) des Nations unies, dont le dernier mandat, renouvelé il y a quatre ans, s’achève ce jeudi 9 février. Or, dans une lettre reçue par l’organisation onusienne lundi 6 février, Kampala annonce ne pas renouveler sa mission, estimant avoir des institutions et ONG suffisamment fortes et expérimentées pour pouvoir s’en passer.