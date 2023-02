Soudan: Lavrov soutient la levée des sanctions de l'ONU et discute des investissements russes

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim Ali Elsadig Ali assistent à une conférence de presse à Khartoum, Soudan, le 9 février 2023. via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Texte par : Alexandra Brangeon

Fin de la visite du ministre des Affaires étrangères russes en Afrique. Après la Mauritanie et le Mali, Sergueï Lavrov était au Soudan, ce jeudi 9 février, où il a rencontré les autorités militaires : le numéro 1 de la junte, le général al-Burhan, et son numéro 2, le général Hamdan Daglo, dit Hemeti. Il a été question des sanctions onusiennes et de coopération économique. Une visite qui intervient alors que 24h plus tôt, les émissaires de plusieurs pays européens et des États-Unis étaient, eux aussi, dans le pays.