Au Rwanda, confiance renouvelée au programme d'accueil des réfugiés libyens en transit

Un jeune réfugié dans le centre de transit de Gashora au Rwanda. RFI/Laure Broulard

RFI

L’Union européenne renouvelle et augmente le financement de l'accueil des migrants évacués de Libye au Rwanda. Alors que la question de l'accord entre Londres et Kigali continue de faire débat, depuis plus de trois ans, le centre de Gashora, à 60 kilomètres au sud de la capitale rwandaise, accueille les demandeurs d'asile en transit, qui attendent que leurs dossiers soient acceptés dans d'autres pays. Un programme désormais renouvelé jusqu'en 2026.