Axe Bamako-Conakry-Ouagadougou: un programme «ambitieux» mais «difficile»

Le ministre des Affaires étrangères guinéen Morissanda Kouyaté (à gauche), et ses homologues burkinabè Olivia Rouamba (au centre) et malien Abdoulaye Diop (à droite), le 9 février 2023 à Ouagadougou. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Ils veulent faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou « un domaine stratégique et prioritaire ». Les ministres des Affaires étrangères malien, guinéen et burkinabè se sont réunis jeudi 9 février à Ouagadougou pour une inédite « rencontre tripartite ». Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont suspendus des instances de l'Union africaine et de la Cédéao. S'ils affichent leur « attachement aux principes et objectifs » des organisations continentale et régionale, ces trois pays affichent un agenda commun qui leur est propre. Et qui semble aussi ambitieux que compliqué à mettre en œuvre.