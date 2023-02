Comores-RDC: Assoumani, candidat à la présidence de l'UA, affiche son alliance avec Tshisekedi

Alors que les Comores sont candidats à la tête de l'Union africaine, le président Azali Assoumani a reçu, jeudi 9 février à Moroni, son homologue congolais Félix Tshisekedi. Cette courte visite a permis aux deux présidents de discuter des différents conflits régionaux qui gangrènent le continent, au premier rang desquels celui des Grands Lacs.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Moroni, Abdallah Mzembaba

Felix Tshisekedi a été reçu par Azali Assoumani au palais de Beit-Salam. Une visite éclair, jeudi 9 février, que le président comorien qualifie de courtoise. Elle n'est pas anodine car les Comores briguent la tête de l’Union africaine. La décision sera rendue sera lors du 36ème sommet de l'organisation, les 18 et 19 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

« Il (Félix Tshisekedi) est venu pour m'assurer de sa solidarité et de son soutien. On a passé en revue tous les conflits en Afrique. On ne pouvait pas ne pas parler des combats dans les Grands Lacs. On en a parlé, mais on a aussi parlé de notre relation bilatérale, de comment la renforcer », a déclaré Azali Assoumani.

Sans surprise, la question sécuritaire à l’Est de la RDC était au centre des discussions. Kinshasa dit attendre beaucoup de Moroni sur cet aspect. « J'ai saisi cette occasion pour parler de mon pays et de cette guerre injuste que nous impose le Rwanda », a confié Félix Tshisekedi, qui compte sur l'aide de son homologue comorien pour « amener la paix, car nous ne voulons pas de guerre ».

Au mois de janvier, Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères rwandais, était en visite à Moroni. Pour Félix Tshisekedi, sa propre venue aux Comores n’est aucunement liée à celle du diplomate rwandais. « Je ne suis pas au courant des allers-retours des ministres africains », a-t-il rappelé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne