En RDC, un spectacle rouvre le débat sur la restitution de restes humains datant de la colonisation

Spectacle «Le Retour des fantômes», au Bâtiment du 30 juin, à Lubumbashi. © RFI/Denise Maheho

Texte par : Denise Maheho

Après une tournée en Europe, le spectacle de théâtre musical intitulé Le Retour des Fantômes, (The Ghosts Are Returning, en anglais) sera joué à Lubumbashi ces 10 et 11 février 2023. Cette pièce remet sur la table le débat sur la restitution non seulement du patrimoine africain, mais aussi des restes humains datant de la colonisation. Ce projet artistique réunit des comédiens congolais, suisses et allemands, membres du collectif 50-50. RFI a assisté aux séances de répétition. Un reportage à écouter.