Ouest de la RDC: «75 ou 80% de la paix est revenue dans la province de Mai-Ndombe», selon les autorités

Dans l’ouest de la RDC, « 75 ou 80% de la paix est revenue dans la province de Mai-Ndombe », a assuré ce 9 février 2023 Nana Kihimba, ministre déléguée près le président de la République. Un territoire en proie à des violences entre communautés Teke et Yaka qui avaient poussé des milliers de personnes à fuir en 2022.

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités assurent que le calme est revenu à 80% à Kwamouth, dans la province de Mai-Ndombe, dans l’ouest de la RDC. Un territoire en proie aux violences entre communautés Teke et Yaka. Des violences qui avaient poussé l'année dernière des milliers de personnes à fuir dans d’autres provinces.

Un millier de jeunes assaillants se sont rendus aux autorités et sont cantonnés dans divers centres en attendant la suite d’un processus de dialogue et de réconciliation que projette le gouvernement.

Ce 9 février à Kinshasa, face à la presse, la ministre déléguée près le président de la République est restée catégorique. Elle a réaffirmé que le conflit a été exacerbé à cause de l’instrumentalisation des communautés.

« Les populations regagnent déjà leur village »

« Aujourd’hui, 75 ou 80% de la paix est revenue dans la province de Mai-Ndombe, assure Nana Kihimba au micro de Pascal Mulegwa. Je comprends les soucis qui nous animent tous à pouvoir trouver une solution une fois pour toutes, mais nous ne devons pas oublier que c’est tout un processus. On sait quand est-ce qu’on commence une histoire, mais on ne sait pas quand est-ce qu’on la termine ».

Elle conclut : « Le processus aujourd’hui évolue très bien parce que les populations regagnent déjà leur village, surtout avec la présence de la police. Ils ont maintenant confiance dans le fait qu’ils peuvent regagner leur village. De plus en plus, il y a du calme : on n’entend plus parler de villages incendiés, de gens décapités et ça, ça n’exclut pas quelques points chauds qui restent, quelques points où nous continuons à travailler. Nous pouvons confirmer qu’il y a eu instrumentalisation. »

