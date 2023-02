Centre des élections au Gabon: Michel Stéphane Bonda élu président

Michel Stéphane Bonda a été élu président du Centre gabonais des élections, le 10 février 2023. © Yves-Laurent Goma/RFI

Michel Stéphane Bonda, ancien ministre délégué aux Eaux et forêts il y a quelques semaines seulement, a été élu vendredi 10 février président du Centre gabonais des élections (CGE), l'institution chargée d'organiser les élections au Gabon. Sa tâche est immense car le pays organise cette année trois scrutins : une élection présidentielle, des législatives et des élections locales. Et à peine élu, Michel Stephane Bonda est contesté par l’opposition.