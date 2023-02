Côte d’Ivoire: un nouveau centre pour accueillir les femmes victimes de violences

Ce centre, c’est pour que les femmes puissent avoir un coin de refuge pour repartir à zéro lorsqu’elles seront guéries. […] Nous avons l’Association des femmes juristes qui va nous aider sur le plan juridique et sur le plan psychologique qui est aussi très important, nous avons déjà une psychologue au sein de l’organisation et au niveau physique, médical, nous avons signé un partenariat avec l’hôpital d’Agboville et certains médecins qui vont nous accompagner.