Le Congo-Brazzaville a tenu ses premières assises de l’économie informelle

Scène de rue près de la gare de Brazzaville, au Congo (image d'illustration). ©FEDERICO SCOPPA/AFP

Texte par : RFI

Initiées par le gouvernement et appuyées par la Banque mondiale et le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), elles ont permis d’établir les défis et d’envisager des solutions en vue de formaliser ce sous secteur de l’économie qui emploie plus d’acteurs que la fonction publique et le privé.