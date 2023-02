Le rappeur sud-africain Aka tué par balles à Durban

De son vrai nom Kiernan Forbes, il était l'une des figures du rap en Afrique du Sud. L’enquête est désormais en cours, pour déterminer le mobile, pour l’heure inconnu, et les deux assaillants. C’est un coup dur pour la scène musicale sud-africaine, et un choc alors que le pays connait régulièrement des fusillades.

Avec notre correspondante à Johannesbourg, Claire Bargelès

C’est à la sortie d’un restaurant de Durban, en rejoignant sa voiture, que le rappeur a été abattu vendredi soir, alors qu’il se trouvait dans la ville côtière pour donner un concert. À ses côtés, un proche qui accompagnait l’artiste de 35 ans a lui aussi été victime de ces tirs à bout portant.

Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient pour celui qui était aussi surnommé « Super Mega », et qui s’apprêtait à dévoiler un nouvel album, après avoir remporté de nombreux prix récompensant sa carrière dans le monde du rap et du hip-hop.

Ce drame met un peu plus la lumière sur le manque de contrôle des armes à feu en Afrique du Sud. Selon un récent rapport de l’association Gun Free South Africa, 30 personnes sont tuées par balles en moyenne chaque jour, et ces armes sont l’une des principales causes de meurtres dans le pays qui connait un taux d’homicides parmi les plus élevés au monde.

Les artistes ne sont donc pas épargnés : en novembre, la star de la musique amapiano DJ Sumbody était décédé suite à des tirs à Johannesbourg, et encore la semaine dernière, un musicien connu de Pretoria, Vusi Ma R5, avait lui aussi été abattu.

