Au Zimbabwe, le principal parti d’opposition donné gagnant, selon un premier sondage

Ce serait une victoire pour la Coalition des citoyens pour le changement (CCC) face à la Zanu-PF au pouvoir depuis l’indépendance, il y a 43 ans.

Le sondage a été réalisé par une société indépendante, basée en Grande-Bretagne, auprès de 1 000 électeurs inscrits. Il donne le CCC, principal parti d’opposition de Nelson Chamisa, vainqueur de l’élection présidentielle avec 53% des voix. La date du scrutin n’a pas encore été fixée, mais est prévue d’ici le mois d’août. En face, l’actuel président Emmerson Mnangagwa ne remporterait que 40% des votes.

Un écart important alors que le pays traverse une grave crise économique depuis deux décennies, marquée des pénuries d’argent et de nourriture. Selon cette même enquête, 60% des sondés tiennent le parti au pouvoir, la Zanu-PF, pour responsable de l’effondrement de l’économie.

En arrivant au pouvoir il y a cinq ans, le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe, s’était engagé à redresser l’économie du pays. Aujourd’hui, le Zimbabwe enregistre l’inflation la plus élevée au monde, +250% en novembre dernier. Le gouvernement a d’ailleurs dû réintroduire le dollar américain face à la chute de sa monnaie nationale.

Le chef de l'État s’était en outre engagé à une ouverture démocratique. Or, selon la société civile, les rassemblements de l’opposition sont systématiquement interdits ces derniers mois et les membres de parti d’opposition passés à tabac et arrêtés.

Lors de législatives partielles l’année dernière, la Zanu-PF avait perdu du terrain face à la Coalition des citoyens pour le changement, formé trois mois plus tôt.

Le parti au pouvoir a aussi rejeté cette enquête d’opinion, estimant qu’il s’agit d’un stratagème de l’opposition qui se prépare déjà à contester les résultats.

