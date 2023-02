Côte d’Ivoire: les condamnations de proches de Guillaume Soro confirmées en appel

La cour d’appel du tribunal d’Abidjan a confirmé ce lundi la condamnation à la prison à vie qui pèse contre Guillaume Soro, pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’État. Elle a également confirmé les condamnations pour plusieurs de ses proches.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

La cour d’appel a suivi les réquisitions du parquet en condamnant neuf des prévenus à 20 ans de prison pour « complot » et « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État ». Parmi eux figurent Souleymane Kamaraté, dit Soul to Soul, qui était le directeur de protocole de Guillaume Soro, le commandant Jean Baptiste Kouamé, l’ex-responsable de la garde rapprochée de l’ancien président de l’Assemblée nationale, ainsi que plusieurs responsables militaires.

Au cours du procès, la justice leur a notamment reproché d’avoir dissimulé et tenté de faire disparaître des armes, quelque temps avant le retour avorté de Guillaume Soro en Côte d’Ivoire, en décembre 2019.

Par ailleurs, la cour d’appel a acquitté Alain Lobognon et Félicien Sékongo. Les juges estiment en effet qu’ils ne sont pas coupables de faits relevant de troubles à l’ordre public et de diffusion de fausses nouvelles. En première instance, ils avaient été condamnés à 17 mois de prison. L’enjeu pour eux était de recouvrer leurs droits civiques, soulignent leurs avocats. Les parties civiles avaient demandé une indemnité plus importante d’1 milliard de FCFA. Elles ont eu gain de cause, même si elles déplorent l’acquittement de deux des prévenus.

Les prévenus ont quinze jours pour faire appel auprès de la Cour de cassation.

