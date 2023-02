Centrafrique: une filiale du fabricant français de bière Castel sous pression

En Centrafrique, la brasserie Mocaf, une filiale du fabricant français de bière Castel, est visée par des manifestations et des attaques en ligne depuis plusieurs semaines. Cette campagne survient juste après le lancement par la galaxie Wagner, groupe paramilitaire russe, d'une bière brassée à Bangui.

La guerre de la bière est-elle déclarée en Centrafrique ? Depuis plusieurs semaines, la brasserie Mocaf, qui fête ses 60 ans cette année, est visée par des manifestations et des attaques en ligne, accusant la filiale du groupe français Castel de financement du terrorisme.

La campagne a débuté juste après la mise sur le marché d'une bière brassée à Bangui par la galaxie Wagner. Et elle a contraint plusieurs officiels à prendre position.

« Entre le Centrafricain et cette bière, il y a plus qu'une histoire d'amour. » Cette déclaration est par exemple signée du maire de Bangui, Émile Gros Raymond Nakombo, qui s'est rendu en fin de semaine chez Mocaf, pour assurer selon lui « du soutien du chef de l'État et des institutions de la République ».

Autre visite : celle de la ministre du Commerce, Léa Koyasso Doumta, venue plaider pour une « concurrence loyale », sans « sabotage ni diffamation ».

Castel est sous le coup d'une enquête de la justice française

Depuis plusieurs semaines, des visuels circulent : sur l'un d'entre eux, le chargeur d'une kalachnikov de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) est rempli de bouteilles de Mocaf. « À chaque achat de Castel, tu finances la guerre et tu te tues », dit un autre flyer.

Castel est sous le coup d'une enquête de la justice française pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, suite à une enquête publiée en 2021 par l'ONG The Sentry, accusant une autre de ses filiales, la sucrerie Sucaf, d'avoir payé l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) pour pouvoir continuer à opérer dans la province de la Ouaka, lorsque celle-ci était sous le contrôle des rebelles.

De sources locales, on note que cette campagne survient juste après le lancement par la galaxie Wagner, groupe paramilitaire russe, d'une bière brassée à Bangui, Africa Ti L’Or. Et on estime « probable » que des « actes de dénigrement » se multiplient pour inciter les entreprises françaises à quitter le pays, et à libérer des marchés pour ceux qu'on appelle les « nouveaux partenaires ».

