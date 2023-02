Choléra en RDC: «La situation en terme d'épidémie est en train de se stabiliser»

En République démocratique du Congo (RDC), 3 200 cas de choléra ont été recensés en janvier 2023, dont les trois quarts parmi le demi-million de personnes déplacées du Nord-Kivu. Si le docteur Placide Welo Okitayemba estime que la situation « est en train de se stabiliser », ce directeur du programme d’élimination du choléra au ministère congolais de la Santé pointe un manque de moyens, notamment dans l'accès à l'eau, l'assainissement, et l'hygiène.

Le choléra flambe à nouveau en Afrique depuis le début de 2023. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré 26 000 nouveaux cas dans dix pays du continent rien qu'en janvier 2023.

En République démocratique du Congo, qui a comptabilisé 3 200 cas en janvier, dont trois quarts parmi le demi-million de personnes déplacées du Nord-Kivu, l'épidémie se stabilise grâce à un plan de riposte. Mais ce dernier manque de financements et la situation reste fragile.

« On a demandé en urgence des vaccins, et on a fini le premier passage, affirme au micro de Claire Fages le docteur Placide Welo Okitayemba, directeur du programme d’élimination du choléra au ministère congolais de la Santé. On a plus de 340 000 personnes vaccinées, essentiellement dans ces deux zones de santé où il y a des déplacés dans Nyiragongo et Karisimbi ».

Un manque de moyens, notamment dans l'accès à l'eau, l'assainissement, et l'hygiène

Il poursuit : « Je crois que la situation en terme d'épidémie est en train de se stabiliser. Nous mettons en place des actions communautaires pour essayer de couper la chaîne de transmission. On est passé de 200 cas par jour à une moyenne de 33 cas par jour. Donc c'est une situation qui évolue bien, mais avec trop de risques, vu que les besoins en WASH [terme désignant l'accès à l'eau, l'assainissement, et l'hygiène, Ndlr] ne sont pas couverts. »

Et le docteur Placide Welo Okitayemba de préciser : « Chaque mois, il faut plus de 500 000 dollars pour avoir de l'eau, des besoins exprimés à plus de 3 250 m3 par jour, donc c'est vraiment un travail énorme, et qui nécessite vraiment un appui extérieur pour permettre à ce que nous puissions vraiment endiguer ce choléra de manière efficace. »

