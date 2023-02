Journée mondiale 2023 de la radio: présentation de Radio Ania au Mali

Ce 13 février 2023, c'est la journée mondiale de la radio, instaurée par l'Unesco. A cette occasion, RFI rend hommage à toutes les radios communautaires d’Afrique et met en lumière l'une d'entre elle : Radio Ania à Gao, dans le nord du Mali. Une radio au service des populations et de la paix.

Radio Ania – « l'engagement » ou « la détermination » en langue songhaï – est diffusée à Gao et dans un rayon d'environ 75 kilomètres autour de la ville. Pour les villages les plus reculés, elle est un vecteur essentiel d'information.

« La radio reste pour ces villages le seul moyen d'ouverture dans le monde, explique Kader Touré, directeur de Radio Ania. Nous traitons l'actualité, les nouvelles procédures pour l'agriculture, pour l'élevage. Nous avons les ingénieurs, ici à Gao, qui s'expriment dans la langue locale, que nous interrogeons souvent. C'est tout ce qui fait aujourd'hui ma fierté de participer au développement de ma communauté ».

« La radio joue ainsi son rôle dans le cadre de la cohésion sociale »

Au développement et à la paix. Le Mali connaît une crise sécuritaire qui met depuis de longues années le tissu communautaire à rude épreuve. Kader Touré estime que son antenne, et les autres, ont un rôle à jouer. « Nous sommes ici à Gao des Songhaïs, des Tamasheq, des arabes, des Bamanans, des Peuls, poursuit-il. Nous au niveau des radios communautaires nous organisions des tables rondes, des débats pour comprendre l'enjeu de la situation qui prévaut aujourd'hui. Ainsi, la radio est en train de jouer son rôle dans le cadre de la cohésion sociale, et recoud ce tissu social qui a été fortement endommagé à cause de cette crise sécuritaire ».

Comme Radio Ania à Gao, plus de 230 radios communautaires « non commerciales » sont officiellement enregistrées au Mali.

