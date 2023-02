Restructuration de la dette en Zambie: les autorités critiquent le jeu de la Chine

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, marche avec le président zambien Hakainde Hichilema et le ministre zambien des Finances Situmbeko Musokotwane à la State House à Lusaka le 23 janvier 2023. AFP - SALIM DAWOOD

Fin janvier, la Chine, plus gros créancier du pays, a appelé la Banque mondiale et autres partenaires à se joindre à elle pour travailler sur cette restructuration. Le ministre des Finances zambien, dans une interview accordée au Financial Times, rejette cette initiative qui retarde, selon lui, le processus.