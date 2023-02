Kenya: l’armée déployée dans le nord de la vallée du Rift pour contrer une violence grandissante

Des soldats des Forces de défense du Kenya (KDF) défilant dans les jardins d'Uhuru à Nairobi lors du 59e jour de Madaraka au Kenya, le jour où le pays a atteint l'autonomie interne. SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Le président kényan a annoncé lundi 13 février le déploiement de troupes dans le nord du pays frappé par la sécheresse et l'insécurité. Ces six derniers mois, plus de 100 civils et 16 policiers ont été tués dans le nord de la vallée du Rift.