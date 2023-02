Madagascar: des acteurs de l’alimentation bio misent sur un salon en Allemagne pour se développer

Douze sociétés membres du Syndicat malgache de l’agriculture biologique seront représentées au BioFach, le plus grand salon mondial de l’alimentation bio, organisé du 14 au 17 février 2023 à Nuremberg. Ils veulent en profiter pour faire connaître leurs produits et plus globalement le potentiel de leur pays dans ce secteur.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Du 14 au 17 février 2023 à Nuremberg en Allemagne, se déroule le BioFach, le plus grand salon mondial de l’alimentation biologique. Un événement commercial très important pour les acteurs du secteur au cours duquel producteurs, fabricants, clients, fournisseurs, partenaires ou simples visiteurs peuvent se rencontrer.

Douze sociétés malgaches, toutes membres du Symabio, le Syndicat malgache de l’agriculture biologique, ont fait le voyage pour présenter sous un même pavillon, le potentiel de l’île en matière de produits labélisés bio.

Pour les entrepreneurs malgaches, cette participation est certes un énorme investissement. Néanmoins, la dépense en vaut la chandelle, assure Hasina Rabenantoandro, fondatrice de Lytcheeland, leader malgache dans le séchage de fruits : « À ce jour, Madagascar n’est pas connue comme un pays d’origine pour les fruits séchés, alors que nous avons un fort potentiel en termes de qualité, quantité, diversité. Et pour moi, c’est essentiel d’y participer pour faire connaitre les produits que nous proposons et pour faire savoir aux entreprises, aux importateurs, que Madagascar peut fournir des produits de qualité et certifiés biologiques. »

Accroître sa visibilité, donc, mais aussi se confronter aux produits de la concurrence. « C’est aussi une des missions que je me fixe en y participant : c’est de voir ce qui se fait ailleurs. Et de s’inspirer de ce qu’il y a de meilleur chez les autres », poursuit Hasina Rabenantoandro.

À Madagascar, un secteur du bio en plein essor

Avec 80% de sa production exportée à l’étranger, dont 60% au Japon, Lytcheeland compte sur le salon pour conquérir de nouveaux marchés en Europe. Néanmoins, Franco Risso, fondateur de Moringa Wave, acteur principal de l’île dans la production du moringa (plante aux vertus antioxydantes particulièrement puissantes, Ndlr), qui exporte lui 50% de sa production vers la France, reconnait que l’entretien des relations clientèles sur un salon comme celui-ci est essentielle mais que la construction de nouveaux partenariats prend du temps. Beaucoup de temps. Lui en est à sa 4ème participation.

« J’ai vu des effets positifs en termes de contacts et commercial, explique-t-il. Ce sont des salons très industriels, donc il faut venir deux-trois fois avant de pouvoir signer vraiment un contrat. Parce que les gens ont l’habitude de venir, de te rencontrer. La première fois c’est juste pour prendre contact, la deuxième fois pour voir que tu as une société fiable et structurée. Et ensuite, ils ont confiance et peuvent passer commande ».

Le secteur bio malgache est en plein essor. Avec 110 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, il ne cesse de croitre en raison notamment de son gain en visibilité à l'international et d'un meilleur accès au marché mondial.

Conscient de l'importance de cette agriculture spécialisée, le pays s’est doté en 2020 d'une loi sur le bio et d'une politique nationale pour l'appui à l'export et au marché national ; cependant, 3 ans après, les textes d'application n'ont toujours pas été promulgués.

