Sénégal: pour la Saint-Valentin, les Dakarois nous parlent d'amour

Si traditionnellement, on prévoit des cadeaux ou des sorties pour marquer la Saint-Valentin, il existe mille et une façons de se prouver son amour. La langue est universelle, mais aujourd’hui, ce sont les Dakarois qui nous expliquent comment ils montrent à leur moitié qu’ils l’aiment.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Adama Marena et ses copines partagent un sandwich à la pause de midi. Pour la jeune femme, pas de petit copain avec qui célébrer la Saint-Valentin. Mais le moment venu, elle n’a pas peur d’exprimer ses sentiments. « Je préfère aller vers lui pour lui déclarer ma flamme, avec des mots, si possible, mais des fois, on ne parvient pas à exprimer nos sentiments, on écrit des SMS, Whatsapp, textos… », explique-t-elle.

L'amour se prouve toute l'année

Falou Dione a 25 ans et travaille dans la logistique. Pour lui, l’amour se prouve toute l’année. « Il y a beaucoup de moyens de leur montrer qu’on les aime, prêter attention à ce qu’elle fait, l’encourager dans sa vie et lui donner des conseils, et s’approcher d’elle à chaque fois qu’on en a l’occasion. »

Diakité, la cinquantaine, est aussi pragmatique pour communiquer son amour à son épouse. « Quand on est surtout marié, et puis qu’on a des enfants, on se parle tous les jours, on prend soin d’elle, en prend soin de l’enfant, des études, des vacances… » Pour la Saint-Valentin, il prévoit tout de même des attentions pour sa femme qui vit dans un autre pays. « Depuis minuit, il faut qu’elle se réveille, qu’elle trouve son message d’amour, c’est important. »

En wolof, en français ou en pulaar, tous les mots doux seront de sortie aujourd’hui.

