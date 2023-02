Somaliland: tensions de plus en plus vives avec le Puntland

Soldat du territoire séparatiste somalien du Somaliland (image d'illustration). AFP - MOHAMED ABDIWAHAB

Le climat est toujours très tendu à la frontière entre l'État somalien du Puntland et le Somaliland, l'État autoproclamé du nord du pays, autour de la ville de Las Anod. Depuis l'assassinat d'un homme d'affaires engagé en politique, en décembre 2022, des affrontements armés ont eu lieu entre les troupes somalilandaises et des miliciens locaux exigeant le rattachement à la Somalie. Et ce week-end, le Somaliland a accusé l'armée du Puntland de l'avoir attaqué.