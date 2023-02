Congo-B: après 25 ans de procédures le parc national de Nouabalé-Ndoki s’agrandit fortement

Deuxième parc du Congo-Brazzaville par sa taille et sa densité animalière, le parc national de Nouabalé-Ndoki, situé dans le département de la Sangha, au nord du Congo, vient de connaître une extension. Sa superficie s’agrandi de 334 kilomètres carrés, suite à l’ajout d’un espace riche en gorilles de plaine.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Selon les gestionnaires du parc national de Nouabalé-Ndoki, cette extension intervient après plus de 25 ans de recherches scientifiques dans la zone. Pour concevoir ce plan d’aménagement, une vaste consultation a été mise en place pour qu’il profite aux communautés locales et à la faune. Désormais le Triangle de Djéké fait partie intégrante du parc de Nouabalé-Ndoki. Ce triangle est présenté comme une forêt restée exempte d'exploitation forestière, et riche en gorilles de plaine de l'Ouest ; une espèce en danger d’extinction.

Riche en pachydermes

Dans un communiqué, Ben Evans, directeur de l’unité de gestion du parc affirme qu’« en intégrant le Triangle de Djéké au parc, non seulement cette forêt de haute intégrité et sa biodiversité unique deviennent protégées, mais on sécurise aussi les droits coutumiers des communautés, pour qu’elles puissent continuer à accéder et à profiter des ressources dont elles dépendent ». Le parc de Nouabalé-Ndoki a été créé en 1993. Riche en pachydermes, panthères et toutes sortes d’antilopes, le site est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Depuis lors, l’ONG américaine WCS (Wildlife conservation society) en charge du parc estime que le braconnage a désormais baissé dans cette zone.

