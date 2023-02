Le Rwanda accuse l'armée congolaise d'avoir tiré sur l'un de ses postes-frontières

La version des faits est démentie en RDC par le gouverneur du Sud-Kivu.

Avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

Nouvel épisode de tension à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Selon Kigali, ce mercredi vers 4h30, une dizaine de soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont pénétré la zone neutre et ouvert le feu sur un poste-frontière placé entre le district de Rusizi, côté rwandais, et la ville de Bukavu côté congolais. D’après le communiqué, l’armée rwandaise aurait répliqué jusqu’au retrait des FARDC.

Un acte de provocation pour les autorités de Kigali, qui affirment qu’aucune victime rwandaise n’est à déplorer, et demandent l’ouverture d’une enquête par plusieurs mécanismes de vérification régionaux.

En RDC, le gouverneur du Sud-Kivu dénonce des « allégations mensongères ». Selon lui, les forces de sécurité congolaises ont ce matin mené une opération contre des criminels dans un quartier de Bukavu, mais n’ont en aucun cas franchi la zone neutre et ouvert le feu en direction de la frontière.

Ces derniers mois, le Rwanda a dénoncé à plusieurs reprises des incidents transfrontaliers, notamment la violation de son espace aérien dans le district de Rubavu, voisin de la ville de Goma, des violations démenties par la RDC.

