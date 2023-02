Réunion ministérielle avant le sommet de l'UA, Kinshasa compte faire entendre sa voix

Entre autres dossiers brûlants abordés : la crise sécuritaire dans l’est de la RDC et les tensions diplomatiques entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

La 42ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s’ouvre pour deux jours ce mercredi à Addis-Abeba. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres et les membres de la commission de l’UA vont délibérer notamment sur l’ordre du jour ainsi que les projets de décisions qui seront examinés par les chefs d'État et de gouvernement lors de la session ordinaire de la Conférence du 18 et 19 février 2023.

Ces assises interviennent dans un contexte particulier de tensions entre RDC et Rwanda. Le processus de Nairobi et celui de Luanda sont quasiment au point mort. Le tout dans un climat de méfiance entre les autorités congolaises et le secrétariat exécutif de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est. Kinshasa accuse même le secrétaire exécutif de l’EAC de ne pas reproduire fidèlement les termes des engagements pris dans certaines réunions.

Certaines autorités congolaises dissimulent à peine leur méfiance également vis-à-vis de l’Ouganda.

Plus généralement, Kinshasa attend un plus grand engagement de l’UA dans la recherche de la solution à la crise du M23 et considère Addis-Abeba comme une nouvelle opportunité pour faire valoir sa position, tenter d’isoler diplomatiquement le Rwanda, obtenir l’application du mandat offensif de la force de l’EAC en cas de refus du M23 de se retirer des zones qu’il occupe actuellement.

La RDC mise notamment sur une rencontre entre dirigeants de l’EAC prévue le 17 février dans la capitale éthiopienne.

Après avoir réchauffé les contacts avec les pays de la SADC, les autorités congolaises veulent ratisser large et ont pris plusieurs rendez-vous pour des rencontres bilatérales.

