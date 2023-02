Deux localités du nord du Bénin instaurent un couvre-feu à cause de la présence de groupes armés

Matéri et le village voisin de Cobly sont frontaliers du Togo et du Burkina Faso. © Google Maps

Les municipalités de Cobly et de Matéri, deux communes du nord-ouest du Bénin, frontalières du Togo et du Burkina Faso, ont pris des arrêtés pour interdire la circulation jusqu’à nouvel ordre des motos deux et trois roues de 21h à 6h du matin. Ce sont les zones où les groupes armés sévissent.