Madagascar: un an de prison avec sursis pour l’ex-première dame Voahangy Rajaonarimampianina

Le président malgache (2014-2018) Hery Rajaonarimampianina avec son épouse Voahangy, le 5 août 2014 à Washington. AP - Susan Walsh

Voahangy Rajaonarimampianina, l’épouse du précédent président malgache, a été condamnée mardi 14 février à un an de prison avec sursis, assorti d’une amende d’un million d’ariary. L’ancienne Première dame a été reconnue coupable de complicité de faux témoignage dans une affaire qui oppose le journaliste et ex-ministre de la Communication, Rolly Mercia, au très influent homme d’affaires Mamy Ravatomanga et au ministère public. Une condamnation qui suscite de part et d’autre étonnement et agacement.