Éthiopie: un accord trouvé après des jours de crise au sein de l’Église orthodoxe

Le patriarche de l'Eglise orthodoxe éthiopienne Abune Mathias à Addis-Abeba le 20 janvier 2020. AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les leaders orthodoxes affirment que la crise est terminée. L’Église, l’une des plus anciennes du monde et qui représente 40% des 115 millions d’Éthiopiens, était en plein schisme. Des prêtres d’ethnie oromo avaient créé une branche dissidente pour réclamer davantage d’inclusivité et de service dans leur langue natale. Ils avaient été excommuniés et l’affaire s’était envenimée, entraînant violences et arrestations. Finalement, mercredi 15 février dans la soirée, un compromis a été trouvé.