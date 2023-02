A'salfo annonce la 15ème édition du Femua, le plus social des festivals de musique d’Afrique

On en sait plus sur le Femua, le Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo organisé tous les ans en Côte d’Ivoire par le groupe Magic System. A’salfo, a dévoilé le thème, les dates et le programme au cours de la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu jeudi 16 février dans la soirée, au Sofitel d’Abidjan.

Avec notre correspondante à Abidjan, Marine Jeannin

C’est un nouvel épisode pour le Festival des musiques urbaines d’Anoumanbo (Femua), l’utopie musicale imaginée par le groupe Magic System en 2008 dans ce quartier défavorisé d’Abidjan, et devenu depuis un rendez-vous majeur en Côte d’Ivoire. Le leader vocal du groupe, A’salfo – de son vrai nom Salif Traoré –, a annoncé que sa 15ème édition aurait lieu du 25 au 30 avril, pour tomber après le carême chrétien et le ramadan musulman.

Plus d’une centaine d’artistes sont annoncés, avec des têtes d’affiches prestigieuses : le Français Booba, le Congolais Ferré Gola et les Ivoiriens Didi B et Roseline Layo. Mais A’salfo a aussi tenu à rappeler que « la colonne vertébrale du Femua, ce ne sont pas les concerts, c’est le social ».

Le festival est gratuit et ouvert à tous depuis sa création, avec un volet sportif, des panels, des ateliers… Et cette année, le thème portera sur l’autosuffisance alimentaire et l’agriculture durable : le Femua se donnera pour objectif de « booster l'entrepreneuriat agricole en Afrique, en particulier du côté des jeunes ». Une partie des événements aura lieu à Abidjan, et une autre sera décentralisée à Bouaké, la deuxième ville du pays, afin que les populations de l’intérieur puissent aussi profiter du festival

