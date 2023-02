Avec le musée MACAM, les Tunisiens redécouvrent des artistes locaux méconnus

En Tunisie, le MACAM est un Musée d’art moderne et contemporain qui a ouvert ses portes en catimini à la cité de la culture à Tunis en septembre 2022. Une grande partie des œuvres des ministères des Affaires culturelles retraçant l’histoire de l’art tunisien y sont exposées. Une première dans un pays où les musées sont rares et une opportunité pour redécouvrir des artistes locaux méconnus. La première exposition temporaire est consacrée à Hédi et Nourredine Khayachi, deux piliers de la peinture nationale du milieu et de la fin du XXe siècle.

Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise

C’est l’histoire d’un père et de son fils, tous deux passionnés de peinture et qui ressurgissent aujourd'hui du passé grâce à une exposition qui leur est consacrée au Musée d’art moderne et contemporain de Tunis.

Leur descendante, Taj El Molk Khayachi Ghorbel, fait la visite guidée. Elle commence par son grand-père, Hedi Khayachi, portraitiste officiel de la régence beylicale : « On peut dire que c’est le premier peintre musulman, parce qu’avant il y avait quand même des Français, les Italiens, des Livournais, des Maltais, le monde artistique… Ça foisonnait. Mais là, en tant que Tunisien, il s’est vraiment imposé. »

Précurseur de la peinture tunisienne, au début du XXe siècle, il transmet son héritage à son fils Noureddine, qui sera le peintre de l’emblème national de la Tunisie mais qui, comme son père, aime aussi croquer avec humour son époque comme dans un tableau, intitulé Le Mari jaloux.

« Le mari est jaloux parce qu’il pense que les hommes qui sont à la télévision vont regarder sa femme, et c’est pour cela qu’il a mis le paravent. Et elle en train de regarder en cachette », explique Taj El Molk Khayachi Ghorbel.

Paysages, scènes de souks, ou même les traditions autour du mariage tunisien : les tableaux ont une valeur d'archive sociétale. « Mon père voulait quand même marquer cette période de l’histoire, marquer ce patrimoine par le pinceau. »

Un patrimoine que les nouvelles générations s'approprient petit à petit… Alors que Taj El Molk Khayachi Ghorbel finit sa visite, un groupe scolaire vient en effet prendre la relève.

« Ce musée d’art contemporain vient combler un vide »

Ouvert au public depuis moins d’un an et gratuit, le MACAM est une bouffée d’air face au manque de musées dans la capitale.

« L’État tunisien a collectionné beaucoup d’œuvres depuis des décennies mais ces œuvres étaient restées dans des entrepôts, parfois dans des conditions assez discutables, explique Hatem Bourial, journaliste culturel. Et aujourd’hui, c’est un premier point qu’offre ce MACAM, c’est une conservation plus adéquate. D’autre part, c’est un lieu focal, une sorte d’épicentre pour tous les artistes et pour toute la mémoire de l’art et il faut aussi rappeler que c’est une ancienne demande de tous les artistes tunisiens que d’avoir un musée d’art contemporain. Pour le moment, ce musée présente une collection sur les 150 ans d’art en Tunisie, c’est une collection qui se permet de se rendre compte de la progression depuis le figuratif, jusqu’à l’expérimental aujourd’hui ».

Hatem Bourial conclut : « En plus de cela, ce musée d’art contemporain, vient combler un vide, celui de la fermeture du musée du Bardo, celui de la fermeture du musée de Carthage dont on parle moins. Voilà donc un musée d’art contemporain, qui attend quand même de se définir autrement que par la conservation et la mémoire. »

