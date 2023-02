Concertation politique au Gabon: cacophonie après la désignation de ses membres

Une vue de Libreville au Gabon (image d'illustration) Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Gabon, la désignation des 40 membres de la majorité présidentielle et des 40 membres de l’opposition devant siéger au sein d’une grande concertation politique a donné lieu à des tensions, le 16 février 2023. Dans la foulée, plusieurs opposants ont annoncé leur retrait définitif de cette concertation dont le but affiché est de parvenir à des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées.