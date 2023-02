Guerre du Cameroun: Blick Bassy et Karine Ramondy codirigeront une «commission mémoire»

Qui sont Blick Bassy et Karine Ramondy ?

Il n'a jamais caché son attachement et son désir d'honorer la mémoire des martyrs de la lutte pour l'indépendance au Cameroun. Artiste engagé, Blick Bassy utilise son talent pour passer ses messages. Il est chanteur, auteur, compositeur, producteur, guitariste et percussionniste. Dans son dernier album, intitulé « 1958 » – en référence à l'année de l'exécution de héros de la résistance anti- coloniale camerounaise – il rend hommage à Ruben Um Nyobe, un combattant pour l'indépendance du pays.



À ses côtés, l'historienne et enseignante Karine Ramondy. Elle est auteure de plusieurs livres et articles sur les leaders africains assassinés avant les indépendances. Chercheuse-associée à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Karine Ramondy a soutenu en 2018 sa thèse sur l’assassinat des leaders africains au tournant des années 1960, comme « moment » de construction nationale et de régulation des relations internationales. Ses recherches s’articulent autour de l’Histoire de l’Afrique dans les relations internationales au XXe siècle, l’histoire du panafricanisme.