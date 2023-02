Liberté de la presse: à Tunis, les journalistes dénoncent un climat irrespirable

Des journalistes tunisiens se sont réunis à Tunis pour une manifestation pour la liberté de la presse, le 16 février 2023, quatre jours après l'arrestation de Noureddine Boutar, le directeur général de Mosaïque FM. AP - Hassene Dridi

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est une journée de mobilisation prévue de longue date mais qui a pris une symbolique particulière. Les journalistes tunisiens ont organisé, jeudi 16 février, une « journée de la colère » face à ce qu’ils estiment être un recul de la liberté de la presse dans leur pays. En cause : des conditions de travail de plus en plus difficiles sur le terrain et l’arrestation, lundi 13 février, de Noureddine Boutar, le directeur général de Mosaïque FM, la radio la plus écoutée du pays.