Nigeria: le billet de 200 nairas remis en circulation dans un pays en mal de cash

Le président Muhammadu Buhari a annoncé des mesures pour tenter de mitiger la pénurie de liquidités au Nigeria. Le cash est devenu très rare depuis que la banque centrale a ordonné le remplacement des anciens nairas par de nouvelles coupures, disponibles pour l'instant en trop petites quantités. Jeudi 16 février, le chef de l'État a notamment ordonné que les billets de 200 nairas, qui avaient été retirés du marché, soient remis à disposition de la population jusqu'au 10 avril.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Le président Muhammadu Buhari a fini par faire un geste, face à la multiplication des manifestations. Dans une adresse matinale à la télévision, le chef de l'État nigérian a annoncé jeudi que les banques vont remettre en circulation les billets de 200 nairas, retirés du circuit ces dernières semaines. Ils seront valables jusqu'au 10 avril.

A priori, cette annonce est une bonne nouvelle pour les Nigérians, qui ont le plus grand mal à mettre la main sur de l'argent liquide. Pourtant, la directive semble contredire en partie une décision antérieure de la Cour suprême, selon laquelle tous les anciens billets restent valables jusqu'à nouvel ordre. Les gouverneurs qui ont saisi la Cour suprême auraient d'ailleurs été contactés directement par la présidence, qui leur aurait proposé de retirer leur recours suite au geste de Muhammadu Buhari.

Au final, la situation reste très confuse au Nigeria, où plus personne ne sait vraiment quels billets peuvent encore être utilisés ou pas et jusqu'à quand... Chacun s'organise donc à sa manière, selon les régions et les coupures encore disponibles.

