Affaire Pegasus: débouté des plaintes déposées en France, le Maroc fait appel

Logo de la firme NSO (2021) qui fabrique le logiciel espion Pegasus. AP - Sebastian Scheiner

Le Maroc fait appel après avoir été débouté des 15 plaintes qui avaient été déposées depuis juillet 2021 suite à l'affaire Pegasus. En 2021, une grande enquête avait révélé que Rabat a mis sur écoutes via le logiciel d’espionnage fabriqué par la société israélienne NSO, des personnalités politiques, des journalistes et des ONG françaises. Toutes les plaintes déposées par le Maroc ont été jugées irrecevables en France. Un consortium de journalistes et Amnesty international ont démontré qu'il y a « des éléments techniques qui prouvent l'écoute ». Mais le Maroc réfute toujours ces accusations et dénonce des rumeurs infondées.