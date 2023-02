Affaire Zogo au Cameroun: Belinga serait victime d'un complot selon ses avocats

Le journaliste Martinez Zogo a été retrouvé mort le 22 janvier 2023. © AFPTV

Au Cameroun, le collectif des avocats de l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, suspecté comme étant le principal commanditaire de l’enlèvement et de l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo, s'est pour la première fois exprimé jeudi 16 février devant la presse à Yaoundé. Conduit par l'ancien bâtonnier Me Charles Tchoungang, le collectif a dénoncé le harcèlement et la machination dont il estime que leur client est l'objet. Jean-Pierre Amougou Belinga dont les avocats continuent de soutenir qu'il n'est pas impliqué dans le sort funeste du journaliste et qui serait lui-même victime d'un vaste complot.