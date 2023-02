Présidentielle au Nigeria: Peter Obi, le troisième candidat qui gagne en popularité

Samedi 19 février 2023, à Abuja et dans d'autres villes du Nigeria, les soutiens du candidat Peter Obi ont défilé, à une semaine de l'élection présidentielle. © Amélie Tulet/RFI

Après huit années de présidence Buhari, le Nigeria s’apprête à élire un nouveau dirigeant, samedi 25 mars. Au-delà des deux principaux candidats, Bola Tinubu et Atiku Abubakar, issus des deux plus grosses formations politiques du pays, Peter Obi est le troisième homme. Certains analystes estiment qu’il n’a aucune chance. D’autres pensent que l’engouement d’une partie de la jeunesse autour de sa candidature ouvre le champ des possibles. Pourquoi pas un second tour ? Ses supporters, les « obidients », ont organisé plusieurs marches samedi 18 février dans différentes villes, notamment à Abuja, la capitale fédérale.