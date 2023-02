Sommet de l'Union africaine: l'heure du bilan pour Macky Sall

Le président sénégalais et président de l'UA, Macky Sall, lors du sommet de l'Union Africaine (UA), le 27 mai 2022.

Ce samedi 18 février s'ouvre le 36ème sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie. Le président sénégalais Macky Sall, à la tête de l’organisation depuis février 2022, passe donc la main. Paix et sécurité, « nouvel ordre mondial », conséquences de la guerre en Ukraine. Quel bilan tirer de son mandat ?

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Durant un an, Macky Sall a beaucoup voyagé. De sommets internationaux en rencontres bilatérales, le président de l’Union africaine a multiplié les plaidoyers pour l’adhésion de l’organisation au G20, la réallocation des droits de tirages spéciaux, ou encore pour « porter la voix du continent » dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

► À lire aussi : Macky Sall, président en exercice de l'UA veut une agence de notation financière panafricaine

Autres thématiques mises en avant par la présidence : une « transition énergétique juste et équitable » défendue à la COP 27, « la bataille pour la souveraineté médicale et alimentaire », la lutte contre les violences faites aux femmes et le financement des infrastructures.

« Il a été un bon avocat de l’Afrique, dans la tradition diplomatique sénégalaise », estime Ibrahima Kane, de la fondation OSIWA. « Il a fait entendre un discours nouveau des Africains au reste du monde » affirme le chercheur. Pour lui, l’un des temps forts de ce mandat aura été la rencontre avec Vladimir Poutine en Russie en juin dernier.

Macky Sall, le président sénégalais, et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Sotchi en Russie, le 3 juin 2022. via REUTERS - SPUTNIK

Bilan sécuritaire mitigé

Mais sur le volet paix et sécurité, « le bilan est plus mitigé » poursuit Ibrahima Kane, avec « peu de présence effective » dans la crise entre la RDC et le Rwanda, ou sur le dossier des militaires ivoiriens retenus au Mali.

► À lire aussi : À l'ouverture du Forum de Dakar, Macky Sall appelle à «regarder la réalité en face»

Macky Sall « a donné une bonne image de lui, de son pays, et de l’Afrique » à l’extérieur résume pour sa part Elimane Haby Kane. Mais le président du groupe de réflexion Legs Africa regrette un manque d’engagements « sur l’intégration africaine, les stratégies internes de développement », ou la prise en compte de la jeunesse du continent.

Le président sénégalais pourra désormais se consacrer davantage à la vie politique de son pays, à un an de la prochaine présidentielle. Avec la grande inconnue : une éventuelle candidature à un troisième mandat.

► À lire aussi : Le projet de zone de libre-échange au centre du 36e sommet de l'UA

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne