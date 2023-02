Tchad: l'ancien patron des renseignements généraux Baba Laddé a été relâché

Abdelkader Baba Laddé, l'ancien patron des renseignements au Tchad. Page officielle Facebook

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Baba Laddé a été libéré dans la soirée du vendredi 17 février, plus d'un mois et demi après son interpellation à Ndjamena. D'après son parti, le Front populaire pour le redressement, le général de 51 ans a été relâché pour des raisons de santé. Aucune raison n'a officiellement été donnée, jusqu'à présent, pour expliquer l'arrestation de cet ancien chef rebelle et ancien patron des renseignements.