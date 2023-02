L’Inde retrouve ses guépards avec l’aide de l’Afrique du Sud

REPORTAGE

L’Inde souhaite, depuis des décennies, réintroduire les guépards disparus de son territoire. Elle peut désormais se rapprocher de ce rêve, grâce à l’aide de l’Afrique du Sud. Douze félins sud-africains ont été envoyés par avion, ce week-end, pour repeupler le parc de Kun, au sud de New Delhi.

Avec notre envoyée spéciale à Rooiberg, Claire Bargelès

Les douze guépards rejoindront huit autres de leurs congénères, originaires eux de Namibie, et déjà arrivés dans le parc de Kun en septembre dernier. Pour l’Afrique du Sud, l’un des rares pays où la population de cette espèce classée comme vulnérable est en croissance, c’est une solution pour réguler sa population de guépards, trop nombreux à certains endroits du pays.

C’est dans une réserve vétérinaire de la toute petite ville de Rooiberg, au nord du pays, que les guépards avaient été placés en quarantaine ces derniers mois. Le docteur Andy Fraser doit les anesthésier le temps de les préparer pour leur long vol vers l’Inde: « On vient juste d’envoyer une fléchette sur cette femelle… elle devrait être endormie d’ici 10 minutes. »

L’équipe vétérinaire doit encore effectuer quelques contrôles sanitaires, sous la supervision d’Adrian Tordiffe, professeur de l’Université de Pretoria: « Sa température est de 38,6°… c’est une constante normale, on peut dire qu’elle se porte bien. »

Les experts sud-africains déplacent déjà les guépards de réserve en réserve, pour éviter une surpopulation et favoriser le brassage de leurs gènes. Selon Adrian Tordiffe, ce partenariat avec l’Inde est donc gagnant-gagnant: « Nous n’avons pas de nouvelles réserves qui pourraient accueillir ces nouveaux guépards. Et donc, si cela continuait, on se retrouverait à devoir mettre certains d’entre eux sous contraceptifs, dans les réserves, pour contrôler leur nombre. Et pour moi, ce serait tragique, étant donné que leur population mondiale est en déclin. »

D’autres spécialistes critiquent néanmoins le coût et la vanité de l’opération, mais pour Vincent van der Merwe, en charge du projet, c’est en faisant qu’on apprend : « Il y a beaucoup d’inconnues et c’est une opération risquée, mais on va faire au mieux et, avec le temps, on pourra apprendre et améliorer notre stratégie, pour que ce soit une victoire au bout du compte. »

Selon l’accord signé par les deux pays, l’Afrique du Sud devrait transférer douze animaux par an, sur les huit à dix prochaines années, soit en tout une centaine.

