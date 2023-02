La Tunisie ordonne l'expulsion la syndicaliste européenne Esther Lynch

La secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats, Esther Lynch, serrant la main du secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Noureddine Tabboubi, à Tunis le 18 février 2023. AFP - -

Le président tunisien Kaïs Saïed a ordonné, samedi 18 février dans la soirée, l'expulsion de la plus haute responsable syndicale européenne. Les autorités l'accusent d'ingérence après des déclarations qu'elle a tenu lors d'une manifestation dans la ville de Sfax, organisée par le syndicat de l'UGTT. Ce nouvel épisode illustre l'importance du bras de fer entre la puissante centrale syndicale tunisienne et le chef de l'État, dans un climat de plus en plus tendu dans le pays.