RDC: nouvelle alerte sur les dépassements budgétaires

En RDC, malgré les appels de la société civile et des bailleurs internationaux dont le Fonds monétaire international (FMI), les dépassements budgétaires persistent. AFP PHOTO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En RDC, malgré les appels de la société civile et des bailleurs internationaux dont le Fonds monétaire international (FMI), les dépassements budgétaires persistent. Cette fois, le gouvernement parle d’une situation « préoccupante », déjà en ce début d’année. Lors de la réunion du conseil des ministres tenue ce week-end, le gouvernement a affirmé avoir dépensé plus de 750 millions de dollars rien que pour le mois de janvier. C’est plus que les 520 millions de recettes mobilisées.