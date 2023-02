À Bissau, un grand carnaval annuel entre fête et promotion de la culture du pays

Le carnaval de Bissau, le 12 février 2018 [image d'illustration]. AFP - XAUME OLLEROS

Texte par : Allen Yero Embalo

Le carnaval de Guinée-Bissau, le plus grand événement culturel de l'année dans le pays et célébré tous les ans au mois de février, a commencé ce 18 février pour l'édition 2023. Un carnaval attendu avec impatience par les Bissau-Guinéens. C'est l'occasion de faire connaître et montrer le savoir-faire culturel du pays. Reportage dans les rues de la capitale.