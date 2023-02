Mali: les groupes armés signataires lancent une opération de sécurisation du Nord

Vue aérienne de Gao. (Image d'illustration). © Souleymane AG ANARA / AFP

Texte par : David Baché 4 mn

Au Mali, les groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix de 2015 sont, ce lundi 20 février, à Alger et Amassine. À Alger pour une réunion avec le chef de file de la médiation internationale sur l'accord de paix, plus menacé que jamais. Et à Amassine, dans la région de Gao, pour lancer une vaste opération militaire commune de sécurisation des populations.