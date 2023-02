Rwanda: des titres fonciers uniquement numériques pour simplifier et sécuriser les procédures

«De nombreux pays africains ont été contraints d’accélérer la numérisation des procédures administratives»

Plus de services publics accessibles en ligne : une réalité qui concerne de plus en plus de pays en Afrique. En 2020, le continent a enregistré le plus grand nombre d'États qui ont amélioré leur niveau de « gouvernance digitale » selon l'index des Nations unies. En tête du classement, l'Afrique du Sud et l'île Maurice, suivis de la Tunisie ou encore la Côte d'Ivoire. « Durant la pandémie du coronavirus, de nombreux pays africains se sont heurtés à la difficulté de maintenir la continuité des services publics et avec le confinement dans ces pays-là et la restriction du nombre de personnel actif, les gouvernements ont été contraints d’accélérer la numérisation de diverses procédures administratives, explique ainsi Edwin Reynald, expert de la transformation digitale en Afrique, au micro de Pauline Le Troquier. Le gouvernement de Côte d’Ivoire, par exemple, progresse rapidement sur le développement des services numériques en direction de sa population. La Côte d’Ivoire s’est dotée d’un portail dédié à l’administration numérique qui promeut les grandes plateformes web intergouvernementales. Par exemple, l’obtention de documents d’identité : passeport, attestation d’identité. Donc à mon sens, déjà de un il faut continuer les efforts engagés dans cette direction, et de deux, il y a encore beaucoup à faire en termes de politiques publiques, de stratégie, d’éducation et d’infrastructures. On est quand même sur une tendance positive sur ces dernières années ».