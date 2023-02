Cemac: les pays font le point du financement et de l’exécution des projets intégrateurs

Le siège de la Cemac à Libreville (image d'illustration). AFP - CELIA LEBUR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Préoccupés par la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, les six pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), ont décidé de réaliser onze projets prioritaires d’intégration. Pour y parvenir, ils ont organisé en 2020 à Paris une table-ronde qui leur a permis de mobiliser 3,8 milliards d’euros (plus de 2 000 milliards de francs CFA) auprès des bailleurs. Le comité de suivi de ces projets se réunit du 20 au 23 février à Brazzaville.